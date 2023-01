AVEZZANO: ACCORDO TRA COMUNE ED ENEL, PRESTO IN CITTA’ 10 PUNTI DI RICARICHE PER AUTO ELETTRICHE

AVEZZANO – “Nel 2023, avviamo un percorso virtuoso, dopo aver scelto la massima qualità del servizio per la nostra città e a costo 0 per l’Ente, per promuovere e diffondere anche ad Avezzano la mobilità elettrica”.

I due assessori delegati all’Ambiente e alla Smart City del Comune, Maria Teresa Colizza e Pierluigi Di Stefano lanciano, con queste parole, il nuovo piano infrastrutturale per veicoli elettrici che, a partire dai primi mesi del 2023, renderà la città “ancora di più al passo con le grandi mete europee”. Verranno istallate e attivate 6 colonnine per auto elettriche, alcune con la doppia presa di ricarica, per un totale di 10 punti di ricarica per auto elettriche di provenienza certificata da fonti rinnovabili.

Al fianco dell’amministrazione comunale c’è Enel X Way che si sta occupando della realizzazione delle nuovissime infrastrutture di ricarica nel capoluogo della Marsica. Una tecnologia avanzata, innovativa e con una velocità di erogazione unica nel suo genere.

La Giunta, il 31 dicembre scorso, ha approvato il relativo piano di localizzazione delle stazioni di ricarica. Le infrastrutture sorgeranno in aree accessibili al pubblico sette giorni su sette, per garantire in ogni momento la possibilità di fruizione. Saranno due colonnine Quick (ricarica in 4 ore), due V2G (vehicle-to-grid) e due Fast (ricarica in 45 minuti). Il Piano infrastrutturale di Enel X Way per Avezzano prevede 0 costi a carico dell’Ente comunale per l’istallazione, l’allacciamento alla rete elettrica e la manutenzione (per 8 anni).

Il Comune, difatti, sulla base del Decreto Semplificazioni del mese di luglio 2020, si impegna a promuovere la mobilità elettrica nel proprio territorio, mettendo a disposizione suolo pubblico a titolo non oneroso: l’Ente, infatti, concederà a titolo gratuito l’occupazione di suolo pubblico per la realizzazione delle infrastrutture.

Spiega l’assessore Colizza: “Tecnologia altamente innovativa ed energia pulita: sono e saranno queste le due colonne portanti del nuovo progetto ‘green’ per Avezzano, studiato e pensato appositamente per le esigenze della città. Abbiamo voluto confrontarci con un partner internazionale di assoluta competenza e spessore, che accompagnerà i cittadini in questo passaggio fondamentale: l’energia elettrica già fa parte del nostro presente e Avezzano offrirà agli utenti la massima qualità, certificata e collaudata, possibile. Tutte le stazioni saranno alimentate da energia proveniente da fonti rinnovabili”.