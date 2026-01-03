AVEZZANO: ACCUSATO DI AVER PALPEGGIATO L’AMICA DELLA FIGLIA DOPO UNA FESTA. LUI NEGA

AVEZZANO - È indagato per violenza sessuale aggravata un uomo residente nella Marsica (L'Aquila), accusato da una studentessa di 17 anni di averla molestata durante una notte trascorsa a casa di un’amica, dopo una festa. I fatti risalirebbero al 7 dicembre scorso. Lo riporta il Messaggero. Secondo il racconto della giovane, dunque, lei dopo una festa, si sarebbe addormentata a casa della sua coetanea, dormendo nel letto della sorella.

Durante la notte, però, il padre dell’amica si sarebbe infilato nello stesso letto, l’avrebbe svegliata, bloccata e palpeggiata. Sul momento, la ragazza, oltre a respingere l’uomo, non avrebbe fatto nulla, ma il giorno successivo, accompagnata dalla madre, si è recata al pronto soccorso di Avezzano e ha poi presentato querela. La magistratura ha disposto l’arresto dell’indagato, ora ai domiciliari. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere a fronte di accuse tutte da provare.

L'avvocato del sospettato, Luigi Ranalletta, ha richiesto all'autorità giudiziaria di revocare la misura cautelare, in ragione della documentazione da lui prodotta.