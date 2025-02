AVEZZANO: AFFIDATI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LO STADIO DEI MARSI-CIMARRA

AVEZZANO – L’Amministrazione comunale di Avezzano (L’Aquila), ha affidato un altro lotto di interventi per la riqualificazione e miglioramento dello “Stadio dei Marsi – Cimarra”.

Come si spiega in una nota, si tratta di un importante e consistente blocco di lavori, che segue quelli alla centrale termica. Gli interventi riguardano sia la struttura che i servizi, le recinzioni interne, i servizi, senza tralasciare le opere di ritinteggiatura. Tutto ciò finalizzato a far si che tutto sia a norma e rispondente agli standard richiesti sia dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, sia dalle norme di sicurezza particolarmente stringenti per quanto concerne le strutture dedicate allo sport e alle pubbliche rappresentazioni. Ma non solo, il progetto prevede anche la realizzazione di servizi e accessi per le persone portatrici di disabilità, con la realizzazione di bagni appositi e l’eliminazione di asperità e barriere architettoniche, attualmente presenti nello stadio, per raggiungere sia le tribune che i servizi esistenti.

I lavori, che saranno eseguiti dall’Impresa Lihat Project Srl di Avezzano, inizieranno e breve e l’intento dell’Amministrazione comunale, a partire dal Sindaco Di Pangrazio e dall’assessore Di Stefano, è quello di completare tutta l’opera in tempi brevissimi.

Il duplice scopo è quello di realizzare una struttura, importante come questa, perfettamente a norma, nonché di fornire alla società calcistica, agli sportivi e ai cittadini di Avezzano uno stadio moderno, sicuro, inclusivo ed efficiente. I lavori saranno realizzati grazie a fondi provenienti da un finanziamento regionale di 200mila euro e per la restante parte (61 mila ) da fondi del Comune di Avezzano.