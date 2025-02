AVEZZANO: AL TEATRO DEI MARSI ARRIVA IL DON GIOVANNI DI ARTURO CIRILLO

AVEZZANO – Dopo il successo di “L’ispettore generale” e “Il vedovo allegro, la stagione di prosa del Teatro dei Marsi di Avezzano (L’Aquila) prosegue mercoledì 5 marzo alle ore 21 con “Don Giovanni”, intramontabile classico teatrale, presentato in una rilettura firmata da Arturo Cirillo. Lo spettacolo, scritto e diretto da Cirillo, intreccia il testo seicentesco di Molière, il libretto settecentesco di Da Ponte e le musiche di Mozart, fondendo prosa e opera in un’esperienza teatrale unica.

Lo fa sapere il Teatro in una nota. “Accanto a Cirillo, un cast d’eccezione: Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini, protagonisti di una rappresentazione intensa e coinvolgente prodotta da Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova ed Emilia-Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, e che porta in scena uno dei miti più affascinanti e controversi della cultura occidentale. In questa rilettura tragicomica Arturo Cirillo esplora le molteplici sfaccettature di Don Giovanni, senza ridurlo a una sola interpretazione: attraverso un raffinato intreccio di prosa e opera, tra Molière, Da Ponte e Mozart, lo spettacolo restituisce un Don Giovanni ironico e tragico al tempo stesso, senza mai tradirne l’essenza”.

“La storia di Don Giovanni è una danza disperata e vitale, una corsa inarrestabile verso la morte – spiega Arturo Cirillo – Questo personaggio mitico mi ha sempre affascinato per la sua continua sfida alle convenzioni e al destino. Don Giovanni è colui che gioca con il destino, fino a consumarsi tra le fiamme dell’inferno”.

I biglietti sono in vendita presso il Centro culturale polifunzionale ex Montessori il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19 e online su I-Ticket. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti online e presso il Teatro dalle ore 16 fino all’orario di inizio dell’evento.

Per informazioni il numero 347.7582074, le pagine social Facebook e Instagram del Teatro dei Marsi e l’indirizzo mail infoprosa@comuneavezzano.it.