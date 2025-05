AVEZZANO: AL VIA I LAVORI PER REALIZZARE UNA ROTATORIA NELLA FRAZIONE DI CARUSCINO

AVEZZANO – Partiti i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via XX Settembre e via Brunelleschi, ad Avezzano (Aq) all’ingresso della frazione di Caruscino. L’intervento, particolarmente rilevante per la viabilità urbana nella strada più trafficata della città, mette in sicurezza l’incrocio tra via XX Settembre e via Brunelleschi. Altra buona notizia è quella relativa all’investimento: l’amministrazione è, infatti, riuscita ad acquisire i terreni senza l’esborso di risorse pubbliche per espropri, chiudendo l’accordo in maniera consensuale con i privati.

Via quindi ad un ulteriore cantiere dopo quelli di importanti strade, del comune nuovo, della scuola d’infanzia di via Pertini, dell’asilo Orsetto Bernardo e della scuola di via Fucino (ex Gandin), in cui sono attualmente all’opera le ditte. Per la rotonda, in questa prima fase non sono previsti effetti rilevanti sulla viabilità ordinaria della zona, mentre anche nei prossimi step gli uffici ritengono che l’impatto sarà comunque contenuto, grazie a un’organizzazione pensata per minimizzare i disagi ma anche al fatto che i lavori vengono realizzati in un’area laterale rispetto all’attuale carreggiata. La viabilità verrà comunque monitorata per valutare ogni eventuale intervento.

La rotatoria, dal valore complessivo di circa 225mila euro, di cui 100mila provenienti da un finanziamento regionale, ottenuto grazie all’ intervento dell’allora consigliere regionale di Avezzano, Simone Angelosante, risolverà in modo strutturale le criticità di traffico e sicurezza di un incrocio storicamente problematico, anche per la vicinanza a istituti scolastici e attività commerciali.

Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro l’estate. Un intervento atteso, utile e concordato con i cittadini che risponde a un’esigenza concreta di mobilità e sicurezza e si inserisce in un piano ambizioso di opere pubbliche: “a maggio e giugno – sottolinea con soddisfazione il primo cittadino Giovanni Di Pangrazio – partiranno tanti altri cantieri, perché Avezzano dovrà essere la città più bella d’Abruzzo”.