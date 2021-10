AVEZZANO, AL VIA LAVORI COMPLETAMENTO AULA MAGNA “VITRUVIO POLLIONE”

AVEZZANO – Sono stati aggiudicati e inizieranno presto i lavori per il completamento dell’Aula Magna del “Vitruvio Pollione” di Avezzano (L’Aquila) per un importo complessivo dei lavori pari a 1.500.000 euro. Ad eseguire l’intervento sarà l’impresa S.M. Costruzioni L’Aquila s.r.l. con sede in San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila).

Il progetto prevede la riqualificazione e l’adeguamento antisimico di una parte già esistente del plesso scolastico e sarà inoltre dotata di nuove e moderne dotazioni tecnologiche.

“Iniziano, dopo anni di attesa – dichiara il consigliere delegato all’edilizia scolastica Gianluca Alfonsi – i lavori per il pieno recupero funzionale di una struttura di fondamentale importanza per le attività della comunità scolastica della Marsica, un obiettivo perseguito con ostinazione per consentire ai giovani, futuro e speranza per i nostri territori, di poter disporre di una struttura moderna e soprattutto sicura. Il Liceo, fiore all’occhiello dell’edilizia scolastica, è stato oggetto, negli anni passati, di massici interventi per la messa in sicurezza, adeguamento sismico e antincendio. Abbiamo, attraverso uno stanziamento di 50mila euro, già provveduto a ripulire l’aula magna, divenuta nel tempo, ricettacolo di tossicodipendenti e oggi, finalmente, con piena soddisfazione iniziano i lavori. Ringrazio l’ex Dirigente Scolastico, Francesco Gizzi e l’attuale Dirigente, Tania Ulisse, il Prof. Carmine di Giustino, per la preziosa collaborazione e disponibilità fornita in questi anni che ci ha consentito di condividere le scelte progettuali meglio rispondenti alle esigenze didattiche”

Compiaciuto il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, per il lavoro svolto dal consigliere delegato all’edilizia scolastica, Gianluca Alfonsi e il consigliere, Roberto Giovagnorio. “Nonostante le difficoltà la Provincia dell’Aquila riesce a garantire interventi importanti per la modernizzazione e la sicurezza dei propri plessi – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso -, restituendo ai giovani strutture adeguate e funzionali. Ringrazio, inoltre, tutta la struttura provinciale dell’edilizia scolastica e pubblica, nella persona del Dirigente, Arch. Stefania Cattivera, per l’impegno profuso in questi anni di lavoro.