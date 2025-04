AVEZZANO: ANCORA BORDATE CDX CONTRO DEL BOCCIO, “SMENTISCE SALVINI E TRADISCE LA LEGA”

L’AQUILA – “Il consigliere Del Boccio dimentica o fa finta di non ricordare che la Lega, ad Avezzano, nelle comunali del 2020 ha espresso il candidato sindaco in una campagna elettorale che vide lo stesso Matteo Salvini presente e impegnato in prima persona nella nostra città. Il problema ad Avezzano, pertanto, non è nostro, ma della Lega che dalla minoranza si è comodamente adagiata in maggioranza.

I coordinatori cittadini di Avezzano di Fratelli d’Italia, Pierfrancesco Mazzei, di Forza Italia, Goffredo Taddei e di Noi Moderati, Alfredo Mascigrande, tornano alla carica contro Antonio Del Boccio, consigliere comunale di Avezzano e coordinatore della Lega Marsica, che resta nella maggioranza del sindaco civico Gianni Di Pangrazio. A sua volta oggetto di attacchi per la partecipazione con fascia tricolore, della consigliera comunale di maggioranza Concetta Balsorio, all’occupazione del consiglio regionale.

Aveva già dichiarato a muso duro Del Boccio: “non spetta a Fratelli d’Italia né ad altri partiti dire alla Lega cosa deve o non deve fare. Sarebbe auspicabile che, prima di rivolgere inviti o dettare linee di comportamento alla Lega, Fratelli d’Italia e gli altri facessero chiarezza al proprio interno. Non è scaricando sulla Lega i propri problemi che si ottengono risultati”.

Ad un anno dal voto non si fa attendere la replica degli altri partiti del centrodestra.

“Premesso che non siamo noi a dover decidere cosa debba fare la Lega, perché la sua collocazione naturale dovrebbe essere nel centrodestra, se non altro per coerenza con l’esito delle urne che tutti gli elettori, soprattutto della Lega, ben ricordano. Noi, di quella campagna elettorale del 2020 ricordiamo solo gli epiteti irriferibili che Di Pangrazio rivolse pubblicamente nei confronti della stessa Lega e dei suoi dirigenti. Riconosciamo a Del Boccio l’abilità di galleggiare nelle maggioranze dove ci sono posizioni politiche da ottenere, siano esse assessorati o cda regionali. Il problema ad Avezzano, pertanto, non è nostro, ma della Lega che dalla minoranza si è comodamente adagiata in maggioranza. Quando la Lega ad Avezzano vorrà riappropriarsi in modo coerente del ruolo che gli elettori le hanno assegnato, ne saremo contenti, ma noi ad Avezzano non possiamo perdere tempo con chi, come Del Boccio, venerdì scorso su un tavolo politico cittadino pienamente legittimo e rappresentativo del centrodestra, ha fatto dichiarazioni di ben altro tenore”.

“Comprendiamo il ‘conflitto d’interesse’ tra chi cerca, anche temporeggiando, di conservare fino all’ultimo momento possibile la comfort zone della maggioranza e chi, come noi, sta lavorando a costruire un’alternativa politica all’amministrazione comunale uscente. Del Boccio, se lo ritiene serio, continui ad andare a braccetto con i rappresentati attivi di ALI come Di Pangrazio e con i suoi colleghi di maggioranza, con chi, come la Balsorio, ha occupato l’Emiciclo cantando Bella Ciao con la fascia tricolore”.

“Noi lavoreremo per salvaguardare anche la dignità politica della coalizione che ci onoriamo di rappresentare e chiederemo ufficialmente ai nostri coordinatori provinciali e regionali di invitare la Lega di Avezzano a comportarsi come fa egregiamente in tutta la regione e in tutta Italia.

La città, ormai marginale nel contesto politico regionale, non ha più tempo da perdere”.