AVEZZANO: ANZIANA DERUBATA DAVANTI AL SUPERMERCATO CON IL “TRUCCO DELLA MONETINA”

AVEZZANO – Furto con destrezza davanti a un supermercato di Avezzano (L’Aquila). È successo venerdì scorso in orario di apertura al pubblico. Una anziana donna era appena uscita dal punto vendita in via XX Settembre e aveva raggiunto la sua auto. Stava sistemando le buste della spesa quando è stata avvicinata da una donna più giovane. Questa ha distratto l’anziana con il trucco della monetina.

Ha infatti attirato la sua attenzione, come riporta il Centro, indicando alcune monete a terra vicino allo sportello, avvisandola di aver perso dei soldi. A quel punto l’anziana si è abbassata per raccogliere i soldi. In quel momento la malintenzionata le ha rubato la borsa – che nel frattempo aveva riposto sul sedile dell’auto – ed è fuggita via, facendo perdere le proprie tracce.