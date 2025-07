AVEZZANO: APERTO IL CANTIERE DELLA CICLOVIA DELLE STELLE, RISORGE L’ASILO “ORSETTO BERNARDO”

AVEZZANO – C’è un cartello nuovo lungo la vecchia ferrovia dell’ex zuccherificio di Avezzano (L’Aquila). Ed è un avviso che dice molto agli avezzanesi perché segna l’inizio dei lavori della nuova e moderna “Ciclovia delle Stelle” a due passi dalla Stazione dei treni. Poco più in là, in via Trento, un’altra immagine tocca il cuore di chi ha vissuto l’infanzia in quei luoghi: è il grande spazio vuoto creato dalla demolizione dello storico asilo che risorgerà con lo stesso nome – Orsetto Bernardo – ma un con una struttura moderna e accattivante per ospitare 60 bambini, con uno spazio interno di 500 mq, tetto in legno e tanto verde (oltre 700 mq).

Sono due istantanee che gli avezzanesi hanno notato ieri e che attendevano con fiducia per segnare il passaggio tra il prima e il dopo: due posti centrali, per motivi diversi a lungo trascurati, per i quali è arrivata la svolta: l’amministrazione Di Pangrazio ha scelto, infatti, di dare un nuovo destino ad entrambi in un’estate caratterizzata dai lavori pubblici con rotatorie, strade, scuole, impianti sportivi.

Per la “Ciclovia delle stelle” si tratta di un intervento di riqualificazione urbana, architettonica e archeologica, che fa parte del progetto “Avezzano Vecchia” elaborato dallo studio di architettura 1AX, del quale la risistemazione del tracciato della ex ferrovia costituisce il primo stralcio.

L’intervento è stato aggiudicato in favore della ditta Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia s.r.l. di Roma, che ha offerto un ribasso del 17,3% sull’importo a base di gara, per un contratto complessivo di 402.014,39 euro, oltre IVA. È finanziato per buona parte dalla Fondazione CARISPAQ, con un contributo di 500.000 euro, e da fondi comunali per ulteriori 200.000 euro.

Finisce così una fase di circa 30 anni di incertezza sulla destinazione dell’area, oggetto di un lungo e complesso contenzioso, che ora però può diventare un viale adatto agli amanti dello sport all’aria aperta e anche un bel luogo di ritrovo. La progettazione esecutiva e la direzione lavori sono affidati alla APM engineering, la direzione lavori all’Ing. Antonio Manna mentre il coordinatore della sicurezza è l’Ing. Paolo Masciocchi, con la LIMES soc. coop. che ha curato la verifica preventiva dell’interesse archeologico.

Via le erbacce, via l’incuria, sul tracciato adesso si volta pagina. Il primo stralcio interesserà circa 1 km, da via Collelongo fino a via sante Marie, la parallela di via xx settembre. Si tratta dell’inizio concreto di un progetto più ampio, che prevede una ciclovia lunga circa 12 chilometri, capace di collegare l’est e l’ovest della città e ancora di più partendo da Alba Fucens, integrando spazi verdi, aree di sosta e percorsi attrezzati per ciclisti e pedoni.

La “Ciclovia delle Stelle” rappresenta, infatti, nella strategia del sindaco Giovanni Gi Pangrazio, anche un tassello fondamentale del grande piano delle Ciclovie d’Abruzzo: un sistema integrato che punta a collegare aree interne, borghi storici, cammini naturalistici e tratte ferroviarie dismesse. L’obiettivo è valorizzare l’identità dei territori attraverso percorsi sostenibili, fruibili da residenti e turisti. La Marsica si candida così a diventare un polo attrattivo per il cicloturismo, con Avezzano cuore pulsante della rete.

A guidare le operazioni sarà l’architetto Antonio Ferretti, dirigente del settore Lavori pubblici del Comune.

«La ciclovia delle stelle è un sogno che si realizza – sottolinea il sindaco Giovanni Di Pangrazio –e un simbolo di rinascita urbana e culturale. Passiamo da contenzioso che si trascinava da trenta anni ad una soluzione utile alla città. Adiamo avanti ogni giorno con il programma dei lavori pubblici per rendere più bella Avezzano”

