AVEZZANO, APRONO STUDI MEDICI POLISPECIALISTICI: PRESTAZIONI DI ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA

L’AQUILA – Una struttura sanitaria privata all’avanguardia nel centro di Avezzano: aprono i battenti lunedì prossimo, primo marzo, gli “Studi medici polispecialistici” in uno spazio ampio e confortevole in via Monte Zebio snc.

L’iniziativa in piena emergenza covid, si deve ad un gruppo di importanti professionisti, anche provenienti da fuori regione, che hanno fondato un sodalizio finalizzato ad offrire servizi sanitari specialistici, in particolare nelle branche dell’Ortopedia, Cardiologia e Urologia: nella prima opereranno il professore Francesco Bove ed i dottori Andrea Grasso, Alberto Scarchilli e Carmine Latte; nella seconda, il dottor Emmanoiil Anastasiadis; nella terza il dottor Alfonso Di Nardo.

La maggior parte di questi affermati e stimati professionisti sono conosciuti nella Marsica perché già operano nella casa di cura privata Ini di Canistro.

Informazioni e prenotazioni possono essere richieste al numero 0863 – 1854590. Gli “Studi medici polispecialistici” rimarranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 20 e il sabato dalle ore 9 alle 13.

