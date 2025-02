AVEZZANO: ARRESTATO DAI CARABINERI UN 32ENNE RINTRACCIATO A SALERNO

AVEZZANO – Questa mattina, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano (L’Aquila) hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di un 32enne, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi.

L’uomo, a cui è stata applicata la misura cautelare personale detentiva, è stato rintracciato in provincia di Salerno ed è stato condotto in carcere. Ulteriori dettagli saranno comunicati dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Avezzano, Maggiore Luigi Strianese, in occasione della conferenza stampa che avrà luogo alle 10.30 odierne nella sala briefing del Comando Provinciale Carabinieri dell’Aquila.

“Si evidenzia”, si legge in una nota dei carabimieri, “che le persone arrestate o deferite in stato di libertà sono innocenti sino alla pronuncia della sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati dalla Polizia Giudiziaria richiedono la necessaria verifica e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, non implicando alcuna responsabilità accertata”.