AVEZZANO: ARRESTATO PLURIPREGIUDICATO PER FURTO AGGRAVATO ED EVASIONE

AVEZZANO – La Polizia di Stato dell’Aquila, nella serata di ieri ha arrestato nella zona industriale di Avezzano un ladro, che utilizzando un piccone, aveva scassinato la gettoniera cambia soldi di un autolavaggio, asportando l’incasso della giornata.

A tradire il malvivente è stato l’allarme videosorvegliato installato presso l’attività commerciale che ha permesso al proprietario di chiedere l’immediato l’ausilio delle forze dell’ordine.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Avezzano dopo aver effettuato un accurato sopralluogo, che ha consentito di rinvenire e sequestrare il piccone utilizzato per il furto, dopo la visione delle immagini di videosorveglianza, si sono messi immediatamente alla ricerca dell’autore, nel frattempo datosi alla fuga.

Il malvivente, anche grazie all’ausilio di un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri, è stato rintracciato a poca distanza dal luogo del reato grazie alla tempestività dell’intervento ed alla rapida analisi di alcuni elementi del fatto. In particolare, l’abbigliamento della persona fermata corrispondeva parzialmente a quello della persona immortalata nelle immagini di videosorveglianza.

L’attenzione degli agenti è stata attirata da piccoli ma decisivi dettagli, come le scarpe ed i calzini indossati dal soggetto che combaciavano perfettamente con quelli indossati dall’autore del furto, il quale, verosimilmente, aveva effettuato un cambio d’abito nei minuti intercorsi tra la consumazione del reato e la sua individuazione.

Il presunto autore, immediatamente controllato e identificato è risultato essere già noto alle forze dell’ordine per analoghi furti perpetrati ad Avezzano. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di una somma in denaro e gettoni dell’autolavaggio corrispondenti al provento del furto.

Al termine degli accertamenti di rito, che hanno consentito di verificare che il fermato era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per analogo recente reato, lo stesso è stato nuovamente tratto in arresto per il reato di furto aggravato ed evasione e, su disposizione della competente autorità Giudiziaria, tradotto presso la Casa Circondariale di Avezzano.