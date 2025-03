AVEZZANO: ARRESTATO UN MINORE CON 8 PANETTI DI HASHISH DENTRO LO ZAINO

AVEZZANO – La Polizia nel primo pomeriggio di sabato, ha arrestato ad Avezzano un minore per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, la Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, durante il normale servizio, transitando in una zona semiperiferica a sud della città, ha proceduto al controllo di un giovane che alla vista della pattuglia cercava di eluderlo.

Gli agenti, insospettiti da tale atteggiamento, lo hanno raggiunto e lo hanno identificato, accertando che era minore e, nella circostanza sentivano un forte odore di hashish provenire dallo zaino che il giovane aveva con sé.

Invitato a mostrare il contenuto dello stesso, il ragazzo ha afferrato una felpa mostrandola celermente agli operatori, dichiarando che all’interno dello zaino non vi era altro, però, l’odore avvertito poco prima si accentuava insospettendo ancor più i poliziotti.

Toccando la felpa in questione gli agenti si sono accorti che all’interno di essa vi era custodito qualcosa di solido. A quel punto, chiesto di far vedere cosa fosse, il giovane ha mostrato 8 panetti di sostanza stupefacente, risultante al successivo controllo al narcotest essere hashish, per un peso complessivo di circa 800 grammi.

Da ciò ne scaturiva prima una perquisizione personale del minore a seguito della quale è stata rinvenuta la somma di 390 euro di probabile provenienza dell’attività di spaccio e, poi quella domiciliare che portava al rinvenimento e sequestro di altro denaro, pari ad 370 euro e di un bilancino elettronico di precisione, rinvenuti entrambi all’interno di un comodino nella camera in uso al giovane.

Il giovane è stato così veniva accompagnato presso i locali del Commissariato, dove successivamente giungevano i propri familiari unitamente al legale di fiducia.

Del tutto veniva data comunicazione al P.M. di turno presso il Tribunale dei Minorenni di L’Aquila, che disponeva l’accompagnamento del giovane arrestato presso il “Centro Prima Accoglienza” del capoluogo, in attesa dell’udienza di convalida.