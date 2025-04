AVEZZANO: ARRIVA IL CENTRO DEL RIUSO, COMUNE E TEKNEKO, “PASSO AVANTI PER ECONOMIA CIRCOLARE”

AVEZZANO – Nuovo passo in avanti ad Avezzano verso l’economia circolare con il Centro del riuso, realizzato da Tekneko in collaborazione con il Comune. La nuova struttura, situata in via Generale Ruben, si estende su una superficie di 300 metri quadrati espositivi e rappresenta un punto di riferimento per il riutilizzo e la valorizzazione dei materiali dismessi dai cittadini.

Il progetto, dal valore di circa 600mila euro, nasce con l’obiettivo di incentivare la raccolta e il riuso di beni ancora utilizzabili, riducendo così la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento e promuovendo un modello virtuoso di economia circolare. Il Centro del riuso sarà accessibile esclusivamente agli utenti iscritti a ruolo Tari e permetterà la consegna e il prelievo gratuito di oggetti ancora in buono stato, che potranno così avere una seconda vita.

“L’avvio del centro di riuso con un regolamento che potremmo definire, per certo versi, sperimentale”, ha spiegato l’assessore Antonietta Dominici, “rappresenta un passo avanti nella gestione dell’ambiente e dell’economia della città. Tutto ciò che è usato, ma non è rifiuto, ed è possibile riutilizzare, infatti, potrà essere portato nel centro per donargli nuova vita e nuova utilità. Questo avrà un risvolto positivo sulla gestione complessiva dell’ambente ad Avezzano, e anche piccole ricadute economiche in favore dei cittadini.

Al momento gli unici generi che non potranno essere portati sono quelli relativi al vestiario. Accessori sì, ma indumenti no per questioni di carattere gestione igienico – sanitario.

Voglio condividere con tutti una speranza che è anche una preghiera. Il centro Riuso, come suggerisce il nome non è da intendersi come una discarica. Quindi, mi auguro nessuno utilizzi quell’area per abbandonare oggetti e rifiuti di ogni genere. Saremo felici, invece, di avere suggerimenti, consigli, segnalazioni per migliorare e, soprattutto, sviluppare i servizi che questa importante struttura potrà offrire”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo regionale, seguendo le linee guida della Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 13/02/2012, e si integra con la rete dei centri di raccolta comunali e intercomunali dei rifiuti urbani. L’obiettivo è creare una filiera regionale del riuso, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e alla sensibilizzazione della cittadinanza verso pratiche più sostenibili.

“L’apertura del Centro del riuso rappresenta un traguardo significativo per Avezzano e per Tekneko”, ha dichiarato il Presidente della società, Umberto Di Carlo, “vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del riuso e della riduzione dei rifiuti, offrendo un’alternativa concreta e sostenibile alla cultura dell’usa e getta. Questo progetto è un esempio virtuoso di come l’economia circolare può davvero funzionare”.

Per la prima fase verrà utilizzato un regolamento i cui ultimi dettagli verranno presi in esame dalla commissione ambiente in settimana.

“Giovedì prossimo alle 18”, ha puntualizzato il consigliere comunale Ignazio Iucci che è anche presidente della Commissione ambiente, “porteremo in commissione questo argomento inerente gestione, affidamento e utilizzo del Centro del riuso. È senz’altro un passaggio importante per la città, che avrà una struttura unica in Abruzzo, funzionante, gestita al meglio e con la prospettiva di svilupparsi sempre di più. Una struttura, peraltro, attesa danni e che ora si realizza, in grado di aiutare non poco la gestione dei rifiuti, togliendo da questa categoria i beni e gli oggetti già utilizzati, ma che sono ancora in grado di svolgere la loro funzione.

In quest’ottica il Centro del riuso avrà anche una importante funzione sociale. Restituendo utilità e vita a beni e oggetti, infatti, ciò che non è più utile per una famiglia, lo sarà per un’altra. Si pensi, ad esempio, a vestiti e accessori per i neonati. La loro vita è di un anno, non di più. In questo modo potranno essere utilizzati da un’altra famiglia che così ne potrà trarre anche aiuto e vantaggio.

La Commissione si occuperà proprio delle modalità di funzionamento, utilizzo e fruizione del Centro. E a tal proposito voglio chiarire un aspetto molto importante per i cittadini. Il Centro del riuso non è un “supermercato”, e per portare beni e oggetti, o per venirli a prendere, bisognerà essere iscritti e in regola con la Tari”.