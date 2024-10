AVEZZANO: ASSEMBLEA PD, “ALLEANZA CENTROSINISTRA APERTA A NUOVA STAGIONE POLITICA”

AVEZZANO – “In città è sempre più larga la platea delle persone e delle realtà sociali insoddisfatte della politica locale. L’Amministrazione Di Pangrazio è oggetto di valutazioni negative su diversi ambiti della gestione comunale ed è sempre più forte la richiesta di cambiamento. Da parte nostra siamo al lavoro per intercettare questa richiesta di cambiamento, comprenderla e porla alla base di una progettualità che guardi ad Avezzano 2030”.

È quanto si legge in una nota del Partito democratico di Avezzano a seguito dell’assemblea che si è svolta ieri nella sede rinnovata di via XX settembre.

“Ad un anno dalle elezioni amministrative si è fatto il punto sulla attività amministrativa di questi anni e sulle prospettive future – viene spiegato – La vocazione della città e della Marsica, le politiche infrastrutturali, la sanità, il lavoro: tutti temi che oggi sono relegati ad un dibattito politico insufficiente e al quale invece bisogna restituire qualità e chiarezza politica”.

“Noi lavoriamo ad un’alleanza di centrosinistra larga e aperta alla città che sia in grado di aprire una nuova stagione politica, senza veti, preclusioni e personalismi. Cerchiamo con questo lavoro di mettere al centro le questioni di merito, idee nuove e progetti concreti. Insieme a questo le persone che possano rappresentarli e restituire al Consiglio Comunale il ruolo istituzionale che gli compete: istituzione capace di comporre i legittimi interessi della città in un confronto trasparente tra parti politiche riconoscibili. I cittadini e le cittadine avezzanesi chiedono di voltare pagina e noi lavoreremo per questo”, conclude il Pd di Avezzano.