AVEZZANO: ATTRIBUITO ALL’ECONOMISTA CIPOLLONE IL PREMIO “LIONS D’ORO”

AVEZZANO – L’economista Piero Cipollone, attuale membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, sarà sabato 14 giugno ad Avezzano (L’Aquila), per la cerimonia di consegna del Premio Lions d’oro. Appuntamento alle ore 17 nella sala consiliare del Palazzo Municipale (Piazza della Repubblica, 8). Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dal Lions club di Avezzano a illustre personalità avezzanesi e marsicane che si sono distinte in ambito nazionale e internazionale nei settori dell’economia, della cultura, del giornalismo, dell’arte, della musica, dell’imprenditoria, della giustizia e del mondo scientifico.

Tra i vincitori passati anche Gianni Letta, Mario Pescante, Michele Prestipino, Attilio Befera e Natalino Irti. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Commissione di controllo sull’attività degli Enti Gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, l’economista Alberto Bagnai, il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio e il presidente del consiglio Fabrizio Ridolfi.

“Quest’anno”, spiega il presidente del Lions club Avezzano Antonio Del Fosco, la giuria lo ha attribuito al dottor Piero Cipollone, talentuoso economista, originario di Avezzano, frazione di Cese, per aver conseguito importantissimi incarichi in ambito nazionale ed internazionale ed in ambito della Comunità̀ Europea, ultimi dei quali, in Italia, vice direttore generale della Banca D’Italia , e in ambito della BCE, Presidente della task force ad alto livello dell’eurosistema per un euro digitale, presidente per il comitato per i pagamenti al dettaglio in Euro (Euro Retail Paymants Board ERPB), presidente del Comitato di ciberresilienza dell’euro per le infrastrutture finanziarie paneuropee. Ruoli che stanno dando lustro e visibilità̀ alla nostra Comunità̀”.