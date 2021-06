AVEZZANO, AUTO SI RIBALTA IN VIA XX SETTEMBRE: TRE FERITI

AVEZZANO – Schianto, ieri mattina, lungo via XX settembre ad Avezzano. Il bilancio è di tre feriti e una delle auto coinvolte si è ribaltata a seguito dell’impatto.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, per estrarre i passeggeri dalla vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A intervenire sul posto, anche il 118 con due ambulanze e, per i rilievi, una pattuglia della polizia locale che sta ricostruendo la dinamica anche attraverso le immagini delle telecamere presenti in zona.

In particolare, l’incidente ha coinvolto due auto. Quella che si è ribaltata è finita contro l’insegna del distributore di benzina che si trova in zona, a pochi metri dal semaforo all’incrocio tra via XX Settembre e via dei Fiori, un tratto di strada molto trafficato e a tre corsie dove spesso si verificano incidenti.

I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale ma n

essuno di loro è in pericolo di vita. M.F., 32 anni, di Avezzano ed E.R. (40) di Roma hanno riportato ferite e traumi di lieve entità. Giudicate più serie le condizioni di M.C.D.B. (40) di Avezzano che è stato sottoposto a ulteriori accertamenti.