AVEZZANO: AUTO SI RIBALTA SULLA SUPERSTRADA, RALLENTAMENTI AL TRAFFICO

AVEZZANO – Attimi di paura questo pomeriggio sulla superstrada di Avezzano, nei pressi del casello autostradale, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un’Audi si è ribaltata.

Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che hanno provveduto a liberare e a medicare il conducente dell’auto.

A seguito dell’incidente, per il quale sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine, si sono registrati rallentamenti alla viabilità.