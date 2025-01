AVEZZANO: AVEVA IN AUTO DROGA, UNA PISTOLA E UNA MAZZA DA BASEBALL, STRANIERO ARRESTATO

AVEZZANO – La Polizia di Stato, nel tardo pomeriggio dell’8 gennaio, durante un normale servizio di “controllo del territorio” effettuato nella zona nord di Avezzano (L’Aquila), ha arestato uno straniero che a bordo di un’autovettura, alla vista dell’equipaggio della Volante del Commissariato, è stato notato svoltare repentinamente in una via adiacente per sottrarsi ad un eventuale controllo.

Gli operatori, notando la manovra evasiva, si sono posti all’immediato inseguimento dell’autovettura riuscendo a bloccarla dopo aver percorso un breve tratto di strada.

All’atto del fermo gli Agenti riconoscevano il conducente, persona nota e con pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti, che si è presentatO in uno stato particolarmente agitato e nervoso, e hanno deciso di approfondire il controllo procedendo a perquisizione personale del soggetto.

L’attività ha dato esito positivo poiché, occultato addosso, ed in diverse parti del corpo, sono rinvenuti alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente risultata in seguito essere cocaina; inoltre è stata rinvenuta una pistola Soft air in metallo di colore nero, replica del modello “Glock”, alla quale era stato rimosso il previsto “tappo rosso”.

La perquisizione estesa al veicolo, ha portato al rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente, sia cocaina che marijuana, e sotto il sedile lato guidatore veniva rinvenuta una mazza da “Baseball”. La sostanza stupefacente posta in sequestro è roisultata complessivamente pari a 10,59 gr di Cocaina e 246,99 gr di Marijuana.

L’uomo è stato trovato anche in possesso della somma di euro 580,00 poi sequestrata in quanto di presunta provenienza illecita.

.