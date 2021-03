AVEZZANO, BANDA DI LADRI RUBA IN TRE ABITAZIONI: TAGLIATE CASSEFORTI

AVEZZANO – Nel giro di un’ora hanno rubato in tre appartamenti tra via Roma, il quartiere di Borgo Angizia ed il centro, ad Avezzano. Ora, sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia di Avezzano.

Come si legge sul quotidiano Il Centro al momento dei furti tutti gli appartamenti erano disabitati. I ladri hanno impiegato circa 15 minuti per forzare porte o finestre, trovare la cassaforte e tagliarla in due prendendo tutto ciò che era custodito all’interno. Probabilmente hanno utilizzato una smerigliatrice a batteria per segare gli sportelli.

In particolare nel furto avvenuto nella zona dei frati, i ladri si sono arrampicati sulle ringhiere dei balconi fino a raggiungere il terzo piano, poi con un piede di porco hanno forzato una delle finestre e sono entrati in casa dirigendosi verso la stanza in cui si trovava la cassaforte. Al suo interno c’erano gioielli in oro, orologi di valore e contanti per un ammontare di circa 50mila euro.

Non è stato possibile quantificare l’ammontare esatto dei furti ma in tutte le abitazioni svaligiate era presente una cassaforte. Ecco perché gli inquirenti temono il coinvolgimento di un basista locale che possa aver indirizzato la banda verso colpi sicuri.