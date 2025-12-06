AVEZZANO: BASILICO, “BLITZ, ARRESTI E INDAGINI SMANTELLANO PROPAGANDA DESTRA, CITTÀ PROTETTA”

AVEZZANO – “Tutte le operazioni svolte in questi giorni dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, in un sistema di interforze, dimostrano un fatto incontrovertibile: Avezzano e la Marsica tutta non sono abbandonate, non sono prive di controllo e non sono terra di nessuno. Al contrario, possiamo contare su Forze dell’Ordine coordinate e operative, che agiscono con tempestività portando a casa risultati concreti per la nostra comunità”.

Lo sottolinea in una nota l’assessore alla Sicurezza Cinzia Basilico, a seguito del maxi-operazione che ha portato a 17 indagati per traffico di cocaina ad Avezzano e nella Marsica.

“Accolgo con grande soddisfazione le parole del Prefetto Giancarlo Di Vincenzo e faccio mio il ringraziamento rivolto al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Salvatore Del Campo, a tutte le donne e gli uomini dell’Arma e all’Autorità Giudiziaria di Avezzano per la brillante operazione condotta contro il traffico di stupefacenti. Gli arresti, i sequestri e i controlli capillari eseguiti sono la prova che l’apparato investigativo funziona e che lo Stato è presente: ad Avezzano la legalità non solo è difesa, ma viene rafforzata ogni giorno”.

“Chi oggi ancora parla di “città insicura” per scopi elettorali ignora – o finge di ignorare – che la vera sicurezza si basa sull’azione, sulla prevenzione e su leggi efficaci: leggi che – come ho già avuto modo di sottolineare anche a mezzo stampa – devono tutelare il lavoro delle forze dell’ordine – prosegue Basilico -. Lo dico in modo chiaro e inequivocabile: gli interventi di questi giorni sono la prova tangibile dell’efficienza e della determinazione di chi protegge il nostro territorio. È paradossale e scorretto utilizzare episodi di cronaca per attaccare l’Amministrazione comunale: così facendo si finisce non solo per fare un torto alla verità, ma per sminuire il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa, insinuando un loro fallimento che non esiste. Noi stiamo dalla loro parte, sempre”.

“I fatti smentiscono le chiacchiere e raccontano altro: operazioni ad alto impatto congiunte tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e la nostra Polizia Locale; sequestri importanti di droghe e denaro illecito tolto alla criminalità; arresti eseguiti con rapidità e precisione; controlli serrati su strada e nelle aree sensibili della città; impiego di tecnologie e unità specializzate. Questi risultati non arrivano per caso. Arrivano perché la macchina della legalità è viva, funziona, produce effetti e lavora in silenzio, a differenza della propaganda. Chi descrive Avezzano come una città fuori controllo manca di rispetto alla serietà delle Istituzioni al loro lavoro e prova, con una narrazione distorta, a creare solo paura. Noi non ci prestiamo a questo gioco. Come Amministrazione, anche grazie al lavoro quotidiano degli uomini e delle donne della Polizia Locale, continueremo a lavorare in piena sinergia con Prefettura, Questura e con tutte le Forze di Polizia dello Stato, perché per noi la sicurezza non è uno slogan, ma un impegno quotidiano verso i cittadini. Avezzano è una città che reagisce, che collabora e che non si nasconde. E i risultati lo dimostrano”.