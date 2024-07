AVEZZANO: BUFERA IN FDI, QUAGLIERI, “CREPIAMO VERRECCHIA”, IL CAPOGRUPPO, “QUESTA NON E’ POLITICA!”

L’AQUILA – “Cercate di far scrivere sul post che ho pubblicato per difendere la Cosimati così crepiamo Verrecchia”.

E’ sempre più bufera in Fratelli d’Italia ad Avezzano: come rivela il quotidiano Il Centro questo è il messaggio in chat ai suoi di Mario Quaglieri, assessore regionale al Bilancio di Fdi, campione di preferenze alle regionali di marzo con 11.748 voti, oramai in guerra aperta con il capogruppo in Consiglio regionale di Fdi, Massimo Verrecchia, rieletto con 7.558 voti.

Il primo fautore dell’ingresso nella giunta del sindaco civico e bipartisan Gianni Di Pangrazio di Iride Cosimati, sua fedelissima ed esponente di Fdi, e il secondo che condanna indignato “l’inciucio”, vorrebbe il suo partito all’opposizione, in vista soprattutto delle elezioni del 2027

Del messaggino circola uno screenshot. E da quanto si apprende Verrecchia ha avuto una reazione rabbiosa, commentando a sua volta, “Sono preoccupatissimo! Questa non è politica!”. il posto ricordato integralmente qui di seguito è di mercoledì, con 340like li e 90 commenti di incoraggiamento e incondizionata approvazione.

Una vicenda che comincia a preoccupare anche il presidente di Regione Marco Marsilio, anche lui di Fdi, visto che lo scontro oramai senza esclusione di colpi riguarda due pezzi da novanta della sua giunta, del consiglio, e del suo partito.

Quaglieri nel post in oggetto, da parte sua non ha avuto problemi a rivendicare i suo ruolo di regista dell’ingresso in giunta di Cosimati, la cui scelta “è frutto di una mia condivisione, di una continua e fattiva collaborazione con l’amministrazione comunale, a partire dal primo cittadino sino a molti esponenti della maggioranza. Ciò accade per Avezzano così come per tante amministrazioni marsicane che hanno riposto in me la loro fiducia. Pertanto, non reputo ciò come risultanza di accordi personali”.

Verrecchia, nel suo ultimo dei quali “Il posizionamento del partito di Fratelli d’Italia ad Avezzano resta immutato: siamo coerentemente all’opposizione. Chi sperava di poter violare le regole, parla a titolo personale”, co rifrimento alla nota con cui i vertici del partito hanno rotto il silenzio, a firma dei senatori Etel Sigismondi e Guido Liris, segretario e vicesegretario regionale e di Claudio Gregori, segretario provinciale. Per i quali appunto la scelta di Cosimati e stata definita a titolo personale, anche se si invita il sindaco ad aprire un confronto se la sua intenzione è quella di varare a destra e accogliere le ragioni di Fdi.

Che la situazione stia sfuggendo di mano lo conferma anche una presa di posizione volta a calmare gli animi da parte del sindaco Di Pangrazio: “spesso non sono d’accordo con le valutazioni del consigliere Verrecchia ma è evidente che sia un rappresentante importante di questo territorio e merita rispetto così come lo merita l’assessore Cosimati per le sue scelte libere, fatte in piena onestà intellettuale e con l’obiettivo chiaro di far bene ad Avezzano. Il mio auspicio è che si abbassino i toni. Il rispetto degli eletti, anche tra di loro, è il primo requisito per lavorare con passione per la propria città”, sottolinea.

A seguire il post integrale di Quaglieri.

“La scelta di Iride Cosimati è frutto di una mia condivisione, di una continua e fattiva collaborazione con l’amministrazione comunale, a partire dal primo cittadino sino a molti esponenti della maggioranza.

Ciò accade per Avezzano così come per tante amministrazioni comunali Marsicane che hanno riposto in me la loro fiducia sostenendomi.

Pertanto, non reputo ciò come risultanza di accordi personali, anzi, credo vada letta con più accortezza, magari facendola ricadere nell’ auspicata “apertura” dell’amministrazione richiesta dal partito.

Giova ricordare a noi stessi

che l’attuale governo regionale a guida Marsilio ha registrato percentuali storiche ad Avezzano, così come in tanti altri comuni marsicani, che vedono in me il loro referente.

Tale consenso ha contribuito affinché risultassi il più votato tra tutti i candidati regionali nelle fila del consiglio regionale e del partito FDI, primato raggiunto in primis ad Avezzano e poi in molti altri comuni limitrofi.

Mi sento di dire, pertanto, da rappresentante regionale del partito, di non sentirmi nella posizione di chi viola “codici etici” o comportamenti di sorta, bensì referente di molti amministratori , non per poteri autodeterminati ma a seguito dell’oggettivo e tangibile consenso avuto, consenso che, credo, possa legittimarmi, essendo l’espressione del partito più votata, a continuare a lavorare affinché più amministrazioni possibili possano aprire ad un percorso condiviso di centrodestra, volto alla costruzione di solide basi per le future tornate elettorali”.