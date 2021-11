AVEZZANO: BUONI SPESA E AIUTI IMPRESE, 500 DOMANDE IN POCHE ORE

AVEZZANO – Oltre 500 domande in poche ore. Lunga fila ieri davanti al Comune di Avezzano nel primo giorno utile per le richieste dei buoni spesa, che hanno superato quota 400. Mentre sono state più di 100 le istanze arrivate via pec (posta elettronica certificata) del mondo produttivo per il contributo del 50% relativo a spese e investimenti per un massimo di 1500 euro.

Una decina, invece, le domande presentate per le utenze domestiche (Tari fino al 2020) e i canoni di locazione dei nuclei familiari in difficoltà economica per via dell’emergenza sanitaria. C’è tempo fino a lunedì 6 dicembre per presentare le domande.

Sono diversi gli avvisi emanati dal Comune di Avezzano a sostegno della nuova povertà per un fondo da oltre mezzo milione di euro di cui 300 mila euro assegnati dal ministero dell’Interno e 238 mila euro presi dalle casse dell’Ente per gli interventi nel settore sociale. In particolare 199 mila euro sono destinati ai buoni spesa alimentari; 160 mila alle utenze domestiche di energia elettrica, gas e acqua; 50 mila per i canoni di locazione; 109 mila per le utenze domestiche dei rifiuti (Tari) non pagate per gli anni 2020 e precedenti; 20 mila, invece, verranno affidati agli enti del terzo settore interessati a collaborare con il Comune per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità che verranno consegnati a domicilio. Infine per sostenere le spese e gli investimenti (al 50%) delle imprese, liberi professionisti, associazioni sportive e istituzioni sociali, l’amministrazione ha previsto un plafond di 250 mila euro (che potrebbe anche essere incrementato), in aggiunta alle altre misure di sostegno alle imprese per un importo globale di 350 mila euro.

Le istanze per l’inserimento nella lista dei beneficiari, corredata dalla dichiarazioni di possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico (scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente) potranno essere presentate al Comune fino al 6 dicembre in via telematica a: comune.avezzano.aq@postecert.it.

“Le diverse opportunità di sostegno ai nuovi poveri e i contributi alle imprese», affermano il sindaco facente funzioni Domenico Di Berardino, e i consiglieri Carmine Silvagni e Lucio Mercogliano, «certificano la precisa volontà dell’amministrazione di aiutare coloro che hanno pagato il prezzo più alto all’emergenza sanitaria”.