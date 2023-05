AVEZZANO CALCIO: EX PATRON VITERBESE E LATINA PECORELLI E’ IL NUOVO PRESIDENTE

AVEZZANO – L’imprenditore omano Andrea Pecorelli, a capo di uno studio di avvocati e commercialisti nella capitale, ex patron della Viterbese e del Latina, ha acquisito il 50 per cento del club, ed è ora il nuovo proprietario di maggioranza dell’Avezzano calcio.

Pecorelli è figlio del giornalista Mino Pecorelli, assassinato nel 1979

L’Avezzano calcio che si è confermata in serie D all’ultima giornata. In casa Biancoverde è l’addio al club del mister Scorsini.

“Grazie di cuore a tutti – ha dichiarato l’ex allenatore – termina la mia avventura in biancoverde. È stata una stagione meravigliosamente bella con tante soddisfazioni nel girone di andata e maledettamente complicata nella seconda parte, dove la cosa più importante è stato raggiungere l’obiettivo richiestomi dal Presidente Paris al mio subentro in corsa, ovvero la salvezza. Grazie ai ragazzi, allo staff, ai due Direttori, al fisioterapista, al Dottore, al segretario, all’autista e al custode. Grazie di cuore a tutti i tifosi, alla curva nord, alla città e soprattutto grazie al presidente Paris, che mi hai accompagnato con grande stima in questa avventura marsicana. Porterò sempre il biancoverde nel mio cuore”.