AVEZZANO CALCIO: MISTER POCHESCI SI DIMETTE, IN PANCHINA TORNA PAGLIARINI

AVEZZANO – Colpo di scena in casa Avezzano (L’Aquila) con un nuovo ribaltone in panchina. La società comunica che, “dopo aver ricevuto le dimissioni di Sandro Pochesci ed averle immediatamente ratificate, ha affidato di nuovo la squadra a mister Mirko Pagliarini. All’allenatore dimissionario i nostri ringraziamenti più sentiti, un grande in bocca al lupo ed un augurio di tante cose belle. A Mister Pagliarini il nostro più caloroso bentornato”. L’Avezzano calcio milita in serie D e dopo un inizio di torneo deludente si è in parte riscattato e punta a fare un buon campionato con la salvezza come obiettivo principale.