AVEZZANO CALCIO: VIGNETTA BECERA SUI SOCIAL CONTRO L’AQUILA, “ATTEGGIAMENTO DEGRANDANTE”

AVEZZANO – Fa discutere e crea indignazione, una vignetta volgare e sessista che gira sui profili social dei tifosi dell’Avezzano calcio che domenica ha pareggiato tra le polemiche allo stadio Fattori con L’Aquila 1927, con un gol al sesto minuto di recupero.

A denunciarlo lo psicologo di Avezzano, Mauro Acierno, che commenta su facebook: “Il campanilismo spiegato male e raffigurato peggio. Che tra Avezzano e L’Aquila – soprattutto in termini calcistici – non scorra buon sangue è cosa nota, ma che si arrivi a raffigurazioni becere, sessiste e maschiliste figlie di un patriarcato che continua a imperare è degradante e il mondo del calcio non ne esce pulito. Anzi. Siamo di fronte a una vignetta che non fa ridere, disumanizza ed è totalmente fuori contesto. Le idee calcistiche si possono discutere le persone si devono rispettare. Gli insulti non sono argomenti”.