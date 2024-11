AVEZZANO: CAMBIA LA VIABILITA’ TRA SCALZAGALLO E L’ISTITUTO VIVENZA, ECCO LE NUOVE REGOLE

AVEZZANO – Nuovo importante intervento dell’Amministrazione comunale sulla viabilità e la circolazione cittadina e, in questo caso, in un punto estremamente nevralgico del territorio urbano. L’assessore Filomeno Babbo con il settore Viabilità, infatti, hanno provveduto in queste settimane ad analizzare i punti di difficoltà che creavano file e ingorghi nella zona ricompresa fra il quartiere “Scalzagallo” e l’istituto comprensivo “G. Vivenza – Giovanni XXIII” a nord di Avezzano (L’Aquila).

Un quadrilatero dove, soprattutto in coincidenza con l’ingresso e l’uscita dal grosso e frequentato plesso scolastico, si verificavano quotidianamente rallentamenti e ingorghi del traffico, incompatibili anche con la sicurezza delle persone. Tecnici e assessorehanno varato e, fatto approvare in giunta, un nuovo assetto viario del quadrante interessato che prevede importanti variazioni con l’istituzione di sensi unici e divieti di fermata. Queste le modifiche che, con decorrenza immediata, automobilisti, residenti di “Scalzagallo”, nonché docenti, personale e genitori dei ragazzi della scuola “Vivenza- Giovanni XXIII”, troveranno attivate per fluidificare la circolazione della zona in piena sicurezza per tutti.

ISTITUZIONE SENSO UNICO SULLE SEGUENTI STRADE E DIREZIONI:Via delle Azalee con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via dei Fiori a quello con Via delle Primule, riservando la possibilità di sosta dei veicoli lungo il lato destro della strada; Via delle Orchidee con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via dei Fiori a quello con Via delle Mimose, riservando la possibilità di sosta lungo il lato destro della strada; Via dei Tulipani con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via dei Gladioli a quello con Via dei Fiori, riservando la possibilità di sosta dei veicoli lungo il lato sinistro della strada con eccezione del tratto compreso tra il civico 1 e il civico 5; Via delle Primule con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via delle Azalee a quello con Via della Pace, riservando la possibilità di sosta dei veicoli lungo il lato sinistro della strada prospiciente il civico 18 fino all’incrocio con Via della Pace; Via delle Primule con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via delle Azalee a quello con Via dei Tulipani; Via delle Rose con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via delle Orchidee a quello con Via delle Azalee, riservando la possibilità di sosta dei veicoli lungo il lato sinistro della strada; Via delle Rose con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via delle Orchidee a quello con Via dei Tulipani, riservando la possibilità di sosta dei veicoli lungo il lato destro della strada;

ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA SULLE SEGUENTI STRADE: Via dei Fiori, lato destro, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Luigi Sturzo a quello con Via Delle Azalee. Tutte le modifiche saranno segnalate ad automobilisti, pedoni, residenti e a tutti i cittadini con l’installazione di apposita segnaletica stradale. «Si tratta di una decisione e di scelte non rinviabili, soprattutto attese dai cittadini – ha dichiarato Babbo -. Troppe le file e i rallentamenti che rendevano problematica la circolazione in un quadrante cittadino popoloso, molto trafficato e importante nell’assetto viario complessivo della città visto che in quella zona transitano anche molti mezzi di trasporto pubblico. Invito tutti, ora, a rispettare le nuove regole di viabilità in quella zona, pronti a intervenire qualora si rendessero necessari ulteriori interventi migliorativi».