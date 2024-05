AVEZZANO: CANI VAGANTI A SAN NICOLA, “AGGREDITO E UCCISO UN GATTO, PERICOLOSI PER PERSONE E ANIMALI”

AVEZZANO – “Un fatto spiacevole si è verificato nella tarda serata di ieri nel quartiere San Nicola di Avezzano, nei pressi dell’incrocio tra Via Messina e Via Pereto. Alcuni residenti di un condominio di Via Pereto sono incappati in due molossi che già nei giorni scorsi si sono introdotti nello stesso giardino e hanno messo a soqquadro un garage lasciato aperto da una residente; una volta aperto il cancello per l’ingresso di un altro condomino i cani sono usciti e si sono diretti verso via Messina dove hanno successivamente aggredito un gatto padronale, uccidendolo, che è stato poi abbandonato più avanti nei pressi sempre di Via Pereto”.

È quanto viene riferito in una segnalazione arrivata ad AbruzzoWeb.

“I residenti della zona che hanno assistito impotenti alla scena – viene spiegato – hanno subito allertato le autorità competenti per segnalare i due cani vaganti e per riportare quanto accaduto. Tutto ciò è successo in una zona della città dove è presente una scuola e in cui sono numerosi i proprietari di cani che a quell’ora portano in passeggiata i propri amici a 4 zampe muniti di guinzaglio, e dove è presente una massiccia colonia felina che viene accudita dai residenti”.

“Lo spiacevole accaduto porta alla luce una problematica ormai frequente ai giorni nostri, ovvero la mala gestione dei cani da parte dei proprietari, che molte volte attraverso comportamenti poco consoni espongono i cani stessi e gli altri ad eventuali pericoli”.