AVEZZANO, CAOS TAMPONI ALL’INTERPORTO: LUNGHE FILE E ACCESSO ALL’AUTOSTRADA BLOCCATO

AVEZZANO – Fin dalle 9 del mattino, ieri, l’ingresso dell’autostrada di Avezzano e parte della superstrada del Liri sono stati paralizzati dal traffico causato dalle centinaia di persone arrivate al drive trough dell’Interporto per poter effettuare il tampone molecolare.

Un problema segnalato al quotidiano Il Centro del Centro giuridico del cittadino, che sembra duri da giorni e a causa di cui gli automobilisti sono costretti ad attendere diverso tempo per immettersi sull’autostrada, visto l’accesso alla rampa bloccato.

Resta intanto alta l’attenzione sui casi covid in Marsica: ieri sono stati segnalati 27 nuovi positivi, sui 61 totali nella provincia aquilana. Il Comune più colpito continua a essere Avezzano, con otto casi in più; seguono Tagliacozzo con cinque positivi e Carsoli con quattro; due casi a Capistrello, Pescina e Lecce nei Marsi; uno a Canistro, Magliano de’ Marsi, Scurcola Marsicana e Ortucchio.

Intanto anche a Celano sarà possibile vaccinare i più piccoli, nel centro di via Stazione potranno recarsi i bambini dai 5 agli 11 anni per ricevere la dose. Il Comune, in collaborazione con l’Asl, ha organizzato specifiche giornate di vaccinazione: la prima mercoledì 5 gennaio dalle 15 alle 18 e le altre venerdì 21 e 28 gennaio.

Rientreranno infine a scuola lunedì 10 gennaio gli alunni di Civitella Roveto, Civita d’Antino e Morino. Il sindaco di Civitella, Pierluigi Oddi, ha annunciato, d’intesa con la dirigente scolastica, di voler effettuare i test antigienici venerdì 7 gennaio, con il supporto della Croce verde, a studenti, docenti e personale Ata. Stessa data scelta dai primi cittadini di Civita, Sara Cicchinelli, e di Morino, Roberto D’Amico.