AVEZZANO: CARENZE IGIENICHE E LAVORATORI NON IN REGOLA, MULTATI DUE LOCALI ETNICI

AVEZZANO– I Carabinieri della Compagnia di Avezzano (L’Aquila) dal tardo pomeriggio di ieri e sino a notte inoltrata, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo messo in campo dall’Arma dei Carabinieri, che ha visto impiegati, oltre ai militari delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile dipendenti dalla Compagnia di Avezzano, anche personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Pescara e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, è stato dispiegato nelle aree maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza del capoluogo marsicano.

I Carabinieri hanno identificato numerose persone e sottoposto a verifica diversi veicoli, a cui si aggiungono i controlli operati a carico dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale, che prevedono l’obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne.

Nell’ambito di tale servizio, due locali etnici aperti nelle ore notturne, entrambi riconducibili ad un unico titolare ed ubicati in differenti zone di Avezzano, sono stati sottoposti ad attente verifiche dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Aquila, che hanno accertato diverse violazioni in materia giuslavoristica.

Per tale motivo a carico dell’esercente sono state contestate violazioni di natura amministrativa per un importo di oltre 3000 Euro.

In uno dei due esercizi di vendita di generi alimentari, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Pescara, avendo riscontrato carenze igienico – sanitarie e strutturali, hanno verbalizzato sanzioni amministrative per un importo pari a 1000 Euro.

