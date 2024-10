AVEZZANO: CARMEN CONSOLI PROTAGONISTA DEL CONCERTO DI NATALE

AVEZZANO – Sarà Carmen Consoli l’ospite della 24esima edizione del Concerto di Natale – Premio alla Carriera ‘Anna Luce’, manifestazione nata nel 2000 ed istituzionalizzata dalla Città di Avezzano nel 2012.

Il doppio concerto è previsto come sempre nella Cattedrale di Avezzano il 18 e 19 dicembre alle 20.30.

I biglietti sono acquistabili sin da questo pomeriggio.

Il premio alla Carriera ‘Anna Luce’ è già stato assegnato nelle edizioni passate a nomi importanti nel panorama musicale; tra questi, Patti Smith, Lucio Dalla, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Gianni Morandi, Antonello Venditti, Roberto Vecchioni, Angelo Branduardi, Fiorella Mannoia, Vinicio Capossela, Gigi D’Alessio.

Consoli, la “cantantessa” dalla voce inconfondibile e dallo stile unico, festeggia mezzo secolo di vita e di successi musicali. Nata a Catania il 4 settembre 1974, Consoli ha conquistato il pubblico con la sua energia rock, le melodie nostalgiche e i testi autoironici, diventando una delle icone del cantautorato femminile italiano. È stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley, si è esibita come headliner a Central Park, ha segnato 3 sold out di fila a New York, ha fondato una sua etichetta, si è ispirata a Verga e alla mitologia, ha portato nelle sue canzoni anche l’arabo e il francese, è stata la prima donna nella lunga storia del Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior album dell’anno con “Elettra”, è stata nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef e Ambasciatrice del Telefono Rosa, ha vinto il premio Amnesty Italia per ‘Mio zio’.

Aprirà alle 20.30 il coro gospel di Sherrita Duran, storica vocalist di Zucchero Fornaciari.