AVEZZANO: CHICHIARELLI (DSP), “INTRODURRE L’ORA GRATUITA DI CORTESIA PER MIGLIORARE IL TRAFFICO”

AVEZZANO – “L’Amministrazione comunale di Avezzano (L’Aquila) in occasione delle prossime festività natalizie, come avvenuto negli anni passati, ha deciso la gratuità del parcheggio nelle strisce blu (periodo dal 22 dicembre al 7 gennaio). Scopo dell’iniziativa è quello di agevolare gli acquisti dei clienti presso le attività commerciali del centro cittadino”. Lo dichiara il Coordinatore provinciale di Democrazia Sovrana Popolare Stefano Chichiarelli. “Anche se si tratta di una iniziativa lodevole”, dice, “sulla base di alcune segnalazioni da parte di cittadini e commercianti riguardanti i natali precedenti, ci sarebbero degli effetti collaterali che andrebbero a diminuire l’efficacia del provvedimento”.

“Come ad esempio il parcheggio di molti automezzi a tempo indeterminato, e non appartenenti ai clienti delle attività commerciali. Quindi probabilmente l’aumento di posti auto, davanti ai negozi, potrebbe essere in realtà inferiore a quello voluto. Con la possibile riduzione degli introiti per i commercianti, rispetto al volume d’affari che potrebbero raggiungere. Inoltre le minori entrate comunali del periodo, tramite i parchimetri, non sarebbero state sfruttate al meglio”.

“Soluzione a quanto segnalato dalle fonti, con possibile ulteriore ritorno di guadagno per i negozianti, sarebbe “l’ora gratuita di cortesia” in alternativa alle strisce blu gratuite. I clienti in questo modo avrebbero un’ora gratuita per gli acquisti, per poi dover liberare il parcheggio. L’inizio della sosta sarebbe segnalata con il disco orario, o suo equivalente (come accade normalmente per le soste soggette a disco orario), e verificata dagli stessi controllori che oggi verificano la sosta con il parchimetro. Questo consentirebbe di eliminare le carenze segnalate del provvedimento. Con più parcheggi per i clienti, e tendenzialmente possibili maggiori incassi per le attività del centro cittadino. E tutto questo con un minore impatto per le casse comunali”, ha concluso Stefano Chichiarelli,