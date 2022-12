AVEZZANO: CIMITERO PIU’ ACCESSIBILE CON L’ATTIVAZIONE DI UN ASCENSORE. LA CAPIENZA E’ DI 10 PERSONE

AVEZZANO- Cimitero più accessibile: ora è possibile salire al secondo piano, nell’ala nuova, senza fare le scale ma usufruendo del nuovo ascensore. A comunicare la novità è l’assessore comunale Loreta Ruscio che aveva fatto scattare i lavori di realizzazione tramite la Co. Se. Ma, società consortile che si occupa della gestione e che oggi ha dato l’ok all’attivazione dell’impianto insieme al responsabile del gestore, Emiliano Ranieri.

La parte interessata è quella di più recente costruzione dove c’è un secondo piano in cui può risultare più faticoso, per chi problemi di mobilità, recarsi a porgere un doveroso saluto ai propri cari. Le scale, in alcuni casi, rappresentano delle vere e proprie barriere architettoniche, e nel periodo invernale, possono essere scivolose.

“L’ascensore ha capienza fino a 10 persone e 800 kg e la cabina è dotata, naturalmente, di sistema di sicurezza con filodiffusione interna per parlare con un operatore in caso di blocco– spiega la Ruscio– Consentirà di raggiungere facilmente, senza sforzo e in forma gratuita, il piano sopraelevato, agevolando anche il trasporto di oggetti e strumenti da parte delle ditte. Un ostacolo in meno per vivere, in serenità, un momento di raccoglimento