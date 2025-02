L’AQUILA – Federica Collalto, consigliera comunale di maggioranza del capoluogo marsicano, è la nuova coordinatrice cittadina e marsicana dell’UDC, Unione dei Democratici Cristiani e di Centro.

La nomina è stata ufficializzata direttamente dal segretario nazionale, Lorenzo Cesa, in una lettera a doppia firma con il coordinatore provinciale Carlo Giolitto.

Una nomina che ad Avezzano, dove già sono cominciate le grandi manovre in vista delle elezioni della primavera del 2026, viene di fatto letta come una defezione dell’Udc dallo schieramento che va consolidandosi nel centrodestra, e un avvicinamento invece al sindaco civico Gianni Di Pangrazio, pronto a ricandidarsi, e che si è subito congratulato per la nomina.

Ma non tutti l’hanno presa bene, in primis Ezio Stati, ex consigliere e assessore regionale, che alle regionali del 2024 si era candidato con l’Udc, nella coalizione i centrodestra del riconfermato Marco Marsilio di Fdi. Ha scritto infatti stati su Fb, “buon lavoro alla neo coordinatrice. Torna in circo, nella politica avezzanese, ora aspettiamo chi svolgerà il ruolo del pagliaccio”.

Collalto 36 anni, laureata in fisioterapia, è infatti parte integrante della maggioranza del sindaco e nelle ultime elezioni si è candidata proprio con una delle civiche. Non eletta è poi entrata in consiglio al posto di Roberto Verdecchia, nominato assessore e successivamente defenestrato. E sia Collalto che il coordinatore provinciale Giolitto, hanno un rapporto di amicizia con la famiglia Di Pangrazio.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Di Pangrazio: “Federica ha dimostrato grande capacità e sensibilità amministrativa, portando avanti progetti di rilievo per la nostra città. Si è fatta apprezzare da tutti. Forse la sua esperienza nelle arti marziali – scherza il sindaco – l’ha aiutata a schivare qualche colpo e a sapere come e quando muoversi, abilità che in politica servono. Le faccio i migliori auguri, certo che il suo entusiasmo e il suo attivismo saranno ingredienti fondamentali per garantire al partito risultati lusinghieri”.

A settembre del resto Di Pangrazio aveva anche partecipato all’inaugurazione della nuova sede della segreteria provinciale dell’Udc a Benevento, alla presenza dello stesso Cesa. E contattato da Abruzzoweb, il segretario regionale dell’Udc, Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia (Chieti), eletto vicepresidente del Consiglio nazionale dell’Anci, ha fatto le congratulazioni per la nuova carica di Di Pangrazio. Senza però svelare l’arcano della sua formale adesione al partito scudocrociato. Poi però Di Pangrazio aveva smentito categoricamente la sua intenzione di aderire al partito scudocrociato.

“Ma chi crederebbe se non qualche dilettante che io possa scegliere un partito alle soglie delle prossime elezioni amministrative, dopo essere stato iscritto per tanti anni al partito della città, ovvero al suo servizio? Sarei un politico dilettante, e almeno questo concedetemelo non lo sono”, aveva ironizzato.

Si spezza dunque il fronte unitario del centrodestra, di cui grande fautore è il capogruppo Fdi in consiglio regionale Massimo Verrecchia, contro invece la posizione, personale, dell’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri, che invece ha confermato l’asse politico con il sindaco. Nelle ultime elezioni il centrodestra andò diviso, con Forza Italia che aveva candidato Anna Maria Taccone, e Fdi e Lega che sostenevano Tiziano Genovesi, arrivato al ballottaggio. Una divisione risultata fatale.

Collalto si legge nella nota dell’Udc, “si è distinta particolarmente per il suo impegno verso i più piccoli, coordinando il piano di riqualificazione delle otto aree gioco della città – i Marsiopark, rimessi a nuovo dall’amministrazione comunale – e con iniziative che hanno avuto notevole successo come “Avezzano Bimbi” ma anche per un protagonismo che l’ha contraddistinta tra gli esponenti più attivi della compagine amministrativa. Non a caso, ultimamente, il primo cittadino le ha affidato anche la responsabilità di referente per il quartiere di Caruscino, in piena espansione ma con uno sviluppo non privo di criticità”.

La scelta dell’UDC di affidarle la segreteria Avezzano – Marsica, si legge ancora, “rafforza il legame tra il partito, inserito convintamente nel Ppe, e l’amministrazione comunale guidata da Giovanni Di Pangrazio, consolidando un’alleanza che appare sempre più solida. Solo qualche mese fa, il sindaco era stato nominato nell’Assemblea nazionale ANCI, proprio su indicazione dell’UDC.

“Accolgo questa responsabilità con entusiasmo anche per la profonda sintonia sui temi della famiglia e dell’attenzione ai valori cristiani– ha dichiarato la Collalto –La nomina è arrivata direttamente dall’onorevole Lorenzo Cesa e ringrazio il segretario nazionale per aver voluto puntare su di me. Il mio impegno sarà volto a promuovere politiche concrete e a supportare l’azione amministrativa con proposte che mettano al centro i giovani e lo sviluppo di Avezzano e della marsica. La linea dell’UDC pone grande attenzione al protagonismo dei territori e al ruolo degli amministratori locali, vero punto di riferimento dei cittadini. È un indirizzo profondamente coerente con la priorità data alla città e alle esigenze della stessa, che sono sempre state il cuore di ogni scelta compiuta dal sindaco e dall’intera amministrazione. Sto già lavorando ad organizzare un incontro in marsica, su un tema di grande attualità”.