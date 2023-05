AVEZZANO: CORSO FORMAZIONE PER TUTORI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

AVEZZANO – Partirà il giugno prossimo il corso per tutori volontari organizzato dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione come la normativa prevede.

Il corso si è reso necessario anche a fronte del particolare momento di difficoltà, considerato il numero di minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia e l’esiguo numero di tutori presenti soprattutto nei piccoli comuni dell’entroterra.

La formazione comprende un percorso di 25 ore complessive che si articolerà in 7 giornate formative, da remoto, nel periodo compreso tra il 9 giugno ed il 21 luglio prossimi.

L’attività formativa sarà aperta ad un un massimo di 50 persone.

Al termine del corso, gli aspiranti tutori volontari avranno le conoscenze necessarie per assolvere a tale ruolo nel pieno rispetto dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e tenendo in considerazione la loro specifica vulnerabilità legata alla giovane età ed al loro percorso migratorio.

Vari e tutti molto complessi e delicati i ruoli e le mansioni che questa figura che si andrà a formare dovrà svolgere.

Il Tutore, infatti, deve decidere in maniera imparziale, operando sempre nell’interesse del minore, rispettando il suo diritto a essere ascoltato e informato.

È richiesta un’importante disponibilità di tempo e adeguate capacità per garantire il pieno e migliore svolgimento della sua funzione.

Il Comune di Avezzano, invita “i cittadini e le realtà locali che ritengano essere in grado di assumere questo compito, ad iscriversi e a partecipare al corso indetto dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo”.