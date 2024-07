AVEZZANO: COSIMATI IN GIUNTA, VERRECCHIA, “VIA DA FDI”. FORZA ITALIA CHIEDE SPIEGAZIONI

AVEZZANO – Il dado è tratto: ieri il sindaco civico e bipartisan di Avezzano Gianni Di Pangrazio ha nominato ieri assessori Iride Cosimati, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ora dunque formalmente in maggioranza, oltre ad Alessandro Pierleoni, consigliere di maggioranza, al posto di Emilio Cipollone

Una decisione che ha lacerato Fratelli d’Italia, e che acuisce lo scontro tra Massimo Verrecchia, capogruppo in consiglio regionale, contrarissimo all’inciucio, e l’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri, mister preferenze alle regionali di marzo con quasi 12mila voti, considerato ispiratore del passaggio in maggioranza di Cosimati, a confermare l’alleanza e il mutuo aiuto sancito alle comunali dei 202o e poi alle regionali di marzo con il sindaco Di Pangrazio.

Verrecchia è ieri tornato a vibrare bordate e annuncia la richiesta deferimento della Cosimati ai probiviri “e si farà definitivamente chiarezza su un inciucio vergognoso”.

Con l’ingresso della Cosimati in Giunta entrerà in consiglio Maurizio Gentile, suo cognato, secondo più votato della lista con 465 preferenze, dopo la Cosimati, miss preferenze, che aveva totalizzato quasi 500 voti.

Cosimati, nella nota nella nota di questa mattina del Comune di Avezzano replica per le rime a Verrecchia: “credo che chi ha ruoli importanti e di livello regionale, dovrebbe impegnarsi a portare risultati e risorse alla propria città e non limitarsi ad attacchi personali. Non è un caso se alcuni ricevono sostegno ed altri solo niet”.

Ha invece usato una metafora sportiva il sindaco d Di Pangrazio, per sottolineare il senso dei cambi in Giunta: “La squadra si rafforza con nuove energie, dimostrando che il progetto che stiamo realizzando per la città è sempre più attrattivo e convincente” ricordando che e Cosimati, “è campionessa di preferenze nella sua lista” e Alessandro Pierleoni è un “giovane professionista della città, ma già con due mandati da consigliere comunale all’attivo e una grande esperienza nelle vicende amministrative”.

E ha poi aggiunto: “veniamo da due mesi di inaugurazioni e di partenze di importanti cantieri – continua ancora il sindaco – tra velodromo, campi sportivi, scuole, parcheggi, sottopassi e l’avvio dei lavori di completamento della storica incompiuta, il Nuovo Municipio. Risultati che arrivano quando si rema tutti nella stessa direzione. Dobbiamo continuare con lo stesso ritmo di sempre; oggi la nostra Giunta si arricchisce non solo di due persone competenti e professionali, ma anche di due amministratori con esperienza e amore per la città. Comunicherò ufficialmente lunedì 22 a tutti i componenti di Giunta in contemporanea le nuove deleghe assegnate. Il messaggio è chiaro: porte aperte a chi ha a cuore Avezzano e vuole fare, costruire, realizzare”.

E ancora la new entry in Giunta, Iride Cosimati, ha sottolineato il sindaco “ha già manifestato pubblicamente in alcune occasioni apprezzamento per la politica di apertura e di condivisione del primo cittadino, non a caso le proposte della consigliera comunale, nella prima assise civica, quella sulle linee programmatiche, erano state accolte dalla maggioranza e inserite nell’agenda amministrativa, tanto che la Cosimati non aveva espresso voto contrario al programma di mandato. Sottolinea: “Felice di potermi impegnare in prima persona e da protagonista per la mia città. È mia intenzione essere parte attiva per la realizzazione del programma, sicuramente l’esperienza maturata in questi anni può essere utile per riprendere e rilanciare alcune tematiche che mi stanno particolarmente a cuore, come quelle relative all’università e allo sviluppo di quartieri e frazioni”.

Upgrade naturale, quello del consigliere comunale Alessandro Pierleoni, che dichiara: “E’ un onore e uno stimolo, per me, mettermi al servizio della città nel ruolo di assessore. Il mio impegno – dichiara – sarà totale per il completamento dell’ambizioso programma di mandato e per contribuire a realizzare le tante attività concrete messe in campo al fine di migliorare la nostra città”.

Connesso alla sua recentissima nomina in esecutivo, il rientro ufficiale in squadra di Patrizia Gallese, già assessore alle politiche scolastiche ed oggi neo consigliere comunale, che ha sempre continuato a sostenere il programma dell’amministrazione Di Pangrazio. “Torno a far parte, in prima persona, – commenta – della squadra del sindaco nell’assise civica e lo faccio, naturalmente, nel solco dell’impegno già profuso. Confido, insieme al neo assessore Pierleoni, con il quale non si è mai interrotto un ottimo lavoro di squadra, e a tutti i colleghi amministratori, di poter assicurare la conclusione di alcuni progetti avviati che ho a cuore, in particolar modo quelli relativi al settore turistico-archeologico”.

Durissimo invece il post di Verrecchia.

“Il 25 giugno scorso, neanche un mese fa, la consigliera Cosimati ha votato contro l’assestamento di bilancio, un atto che per definizione è anche politico. Il Sindaco Di Pangrazio ha per più volte manifestato in consiglio comunale la sfiducia nei confronti della Cosimati. Quando lei era presidente del consiglio comunale, la accusò di non rispettare il regolamento e persino la Costituzione. Considerata pertanto la scarsa fiducia del Sindaco nella Cosimati e viceversa, confermata dal fatto che lei si è candidata contro di lui, impegnandosi addirittura con la propria firma sul codice etico di FdI a non tradire gli elettori e facendo opposizione in consiglio (momento immortalato in foto), non si capisce come si sia arrivati a tale scelta. Considerando che si parla di una importante istituzione pubblica, è lecito chiedere le motivazioni che hanno indotto il Sindaco a nominare la Cosimati”.

“Non possiamo tacere lo sfregio consumato dalla Cosimati nei confronti del partito e dei candidati che le hanno consentito di essere eletta. Di Pangrazio, da parte sua, ha basato la sua campagna elettorale denigrando apertamente i partiti, salvo poi opportunisticame cercare improbabili sponde prima a sinistra e ora a destra. Non ci limiteremo a fare spallucce, come qualcuno spera e crede. Tra qualche ora partirà la richiesta deferimento della Cosimati ai probiviri e si farà definitivamente chiarezza su un inciucio vergognoso.”

Ma anche Forza Italia ha qualcosa da dire.

“L’ingresso della Cosimati, attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, nella giunta dell’amministrazione Di Pangrazio, in assenza di dichiarazioni ufficiali opposte e contrarie del suo attuale partito, sancisce, di fatto, l’ingresso anche di Fratelli d’Italia nella maggioranza dell’amministrazione Di Pangrazio. Come Forza Italia prendiamo quindi atto che, stante la presenza della Lega già nella attuale maggioranza, rimaniamo unico partito del Centrodestra all’opposizione, così come il nostro elettorato ha voluto che fosse, dandoci un’indicazione precisa e chiara con il voto che, per coerenza e lealtà nei confronti dei nostri elettori, non possiamo tradire”.

“Tuttavia non possiamo non prendere atto del nuovo quadro politico creatosi che vede, quindi, sia Lega che FDI nella maggioranza dell’amministrazione Di Pangrazio, alla luce del quale, insieme ai nostri sostenitori, faremo le valutazioni di merito per capire se ci sono elementi nuovi che hanno portato i partiti nostri alleati a questo cambio di posizionamento. In questo quadro di incertezza, soprattutto nel campo del Centrodestra, teniamo a ribadire che per Forza Italia, che ne è parte integrante e fondamentale sia a livello nazionale che regionale, rimane prioritario l’obiettivo di mantenere unito tutto il Centrodestra per esserne punto di riferimento per chiunque si identifichi nei suoi ideali, senza ambiguità – prosegue Forza Italia – . Continueremo a lavorare per dare nel prossimo futuro una guida politica ben definita e trasparente alla città di Avezzano con l’obiettivo di riportarla al centro della politica regionale attraverso una visione più moderna ed attenta ai tempi che cambiano ed alle nuove esigenze che le competizioni tra territori richiedono per essere più attrattivi e competitivi”.