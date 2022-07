AVEZZANO: “CRESTA” DI CARBURANTE IN UN DISTRIBUTORE, TITOLARE NEI GUAI

L’AQUILA – I Finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno eseguito un approfondito monitoraggio della rete distributiva di carburanti, finalizzato al contrasto di illeciti in materia di accise sui prodotti energetici, pratiche commerciali scorrette e manovre speculative sul “caro carburanti”.

Dalle prove di misurazione – mediante apposito strumento metrico – sulle colonnine di carburante è emerso che un impianto erogava quantità inferiori rispetto a quanto espressamente indicato sul display, in misura superiore al limite di errore tollerato.

I militari hanno così apposto i sigilli d’ufficio ai distributori e inibitone l’uso fino al rispristino della conformità legale.

Lo stesso gestore, non in regola con le previste comunicazioni telematiche al Ministero dello Sviluppo Economico, è stato segnalato all’Autorità competente per l’irrogazione della prevista sanzione amministrativa.

L’attività in parola rientra nel quadro di un più ampio piano di controlli presso i distributori stradali, finalizzato a tutelare la trasparenza dei prezzi nei confronti dei consumatori e a garantire condizioni di libera concorrenza sul mercato.