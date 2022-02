AVEZZANO, DA OGGI IN SERVIZIO IL NUOVO PRIMARIO DEL PRONTO SOCCORSO

AVEZZANO – In servizio, da oggi, il nuovo primario del pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano, il dottor Carlo Rodorigo.

E’ una nomina che segna un netta rottura col passato poiché è la prima nella Asl dopo anni di incarichi temporanei. L’individuazione del nuovo primario, a seguito di concorso pubblico, segna la ripresa della stagione dei concorsi e la possibilità di nominare nuovi primari per tutte le posizioni attualmente prive di titolari.

L’obiettivo, rispetto al passato, è di dare un’organizzazione più stabile a tutti i servizi che si traduca in benefici concreti per gli utenti. Rodorigo era stato nominato di recente primario del pronto soccorso di Sora e negli anni scorsi ha lavorato in quello dell’ospedale di Avezzano.