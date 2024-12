AVEZZANO: DAL 2 GENNAIO I LAVORI PER LA NUOVA VIABILITA’ TRA SCALZAGALLO E LA SCUOLA VIVENZA

AVEZZANO – Partiranno il prossimo 2 gennaio i lavori per realizzare il cambio delle regole della viabilità nel quadrante che interessa il quartiere “Scalzagallo” e la scuola “Vivenza” di Avezzano. Un cambio generale di viabilità che l’assessore Filomeno Babbo, con dirigente e funzionari dell’ufficio tecnico della viabilità del Comune di Avezzano (L’Aquila), ha voluto prima condividere con cittadini, associazioni e scuola presenti in quell’area. In questo modo, quindi, si è potuto definire un nuovo sistema di regolamentazione della circolazione, in un’area molto frequentata soprattutto al mattino, in grado di fluidificare e rendere più sicuro il traffico veicolare e pedonale.

Queste le modifiche che saranno apportate nella zona: Istituzione del senso unico di marcia su – Via delle Azalee con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via dei Fiori a quello con Via delle Primule; – Via delle Orchidee con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via dei Fiori a quello con Via delle Primule; – Via dei Tulipani con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via dei – Gladioli a quello con Via dei Fiori; – Via delle Primule con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via delle Azalee a quello con Via dei Tulipani; – Via delle Rose con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via delle Azalee a quello con Via dei Tulipani.

Istituzione del doppio senso di marcia su – Via dei Gladioli nel tratto compreso tra l’incrocio con Via dei Tulipani e Via delle Industrie; Istituzione del senso unico alternato su – Via dei Gladioli nel tratto interessato dal sottopasso ferroviario con diritto di precedenza secondo il senso di marcia sud – nord; Istituzione del divieto di fermata su – Via delle Primule dall’incrocio con Via delle Azalee a quello con Via delle Orchidee; – Via dei Fiori, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Luigi Sturzo e quello conVia Delle Azalee, lato destro secondo il senso di marcia nord – sud;

Istituzione del divieto di sosta su – Via delle Primule, ambo i lati, dall’incrocio con Via delle Azalee e quello con Via della Pace con esclusione del tratto compreso tra l’incrocio con quest’ultima strada e il civico 11; – Via dei Gladioli, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via dei Tulipani e quello con Via delle Industrie; – Via dei Tulipani, lato destro secondo il senso unico di marcia di cui sopra, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via dei Gladioli e quello con Via dei Fiori; – Via delle Orchidee, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via delle Primule e quello con Via delle Mimose, lato destro secondo il senso di marcia ovest – est;

Regolare la circolazione stradale con la segnaletica stradale orizzontale e verticale di STOP su – Via delle Orchidee in corrispondenza dell’incrocio con Via delle Primule per i veicoli provenienti da Via delle Mimose; – Via delle Rose in corrispondenza dell’incrocio con Via dei Tulipani; – Via dei Gladioli in corrispondenza dell’incrocio con via Delle Industrie per i veicoli provenienti da via Dei Tulipani. «Si tratta di modificazioni profonde alla circolazione in quella zona – spiega l’assessore Filomeno Babbo -, per questo abbiamo voluto condividere le scelte con chi in quella zona abita, vive, lavora o va a scuola.

I lavori inizieranno il 2 gennaio, e anche questa è una scelta fatta per andare incontro ai cittadini, per evitare loro disagi proprio durante le feste di fine anno. Una volta completati i lavori, e apposta la segnaletica orizzontale e verticale, sistemare, lì dove ce ne è la necessità, soprattutto per i parcheggi e gli stop, strade e marciapiedi, le nuove regole di circolazione diventeranno effettive, ma verranno ampiamente rese note alla popolazione. In questo modo abbiamo dato una risposta ad una situazione caotica che non doveva continuare a perdurare in quell’area – conclude l’assessore Filomeno Babbo -, densamente popolata e che vede insistere al suo interno alcune delle scuole più grandi di Avezzano».