AVEZZANO: DANIELA STATI SU TIK TOK DOPO L’ASSOLUZIONE, “VOGLIO TORNARE IN POLITICA”

AVEZZANO – “Io ho voglia di starci e senza chiedere l’autorizzazione a nessuno, ho voglia di far politica per una società civile, perché dormire su un cuscino di una giustizia che è stata finalmente fatta, significa stare su un cuscino comodo. Sono una donna che è stata licenziata ed umiliata, che si vergognava di accompagnare i propri figli a scuola. Oggi ho una rabbia ed una grande voglia di andare avanti e tornare in campo. Il domani sera aspettando una politica migliore e io mi auguri di poter contribuire a farla insieme a voi“.

È quanto annuncia l’ex assessore regionale nella giunta Chiodi, Daniela Stati, dopo essere stata assolta insieme a suo padre per le accuse di possibili tangenti, inchiesta che ha visto colpire anche imprenditori abruzzesi. Lo annuncia sulla piattaforma Tik-Tok.

Nei giorni scorsi il padre Ezio Stati ha tenuto una conferenza stampa, dopo aver affittato un camion vela 6×3 che gira ancora nella Marsica. Una sentenza che è arrivata dopo 12 anni.

00:07 / 00:30