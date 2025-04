AVEZZANO: DEL BOCCIO, “NON SPETTA A FDI NE’ AD ALTRI DIRE COSA DEVE FARE LA LEGA”

AVEZZANO – “Non spetta a Fratelli d’Italia né ad altri partiti dire alla Lega cosa deve o non deve fare. Sarebbe auspicabile che, prima di rivolgere inviti o dettare linee di comportamento alla Lega, Fratelli d’Italia e gli altri facessero chiarezza al proprio interno. Non è scaricando sulla Lega i propri problemi che si ottengono risultati”.

Così il coordinatore della Lega Marsica, Antonio Del Boccio sulla richiesta di abbandonare la maggioranza in Comune di Avezzano del sindaco civico Gianni Di Pangrazio.

“L’unità del centrodestra, ad Avezzano, anche in vista delle prossime elezioni amministrative, è per noi una priorità. Ma l’unità si costruisce sui tavoli ufficiali, provinciali e regionali, e non certo attraverso boutade sulla stampa che appaiono più come tentativi di coprire imbarazzi e contraddizioni interne. Attendiamo pertanto la convocazione dei tavoli ufficiali di confronto, che restano per noi l’unico luogo deputato a discutere di scelte politiche e strategie future”.