AVEZZANO, DENUNCIA LA EX: “E’ SCAPPATA CON 82MILA EURO”

AVEZZANO – Avrebbe “abbandonato” il compagno fuggendo con 82mila euro: una vicenda che è finita davanti al giudice del tribunale di Avezzano quella che riguarda un professionista avezzanese e la sua ex, di 63 e 55 anni.

Tutto sarebbe cominciato, racconta Il Centro, dal giorno in cui lei, secondo l’accusa, avrebbe trovato i soldi in casa dell’allora compagno. Una somma considerevole, circa 82mila euro, risparmi di una vita di lavoro in negozio. Secondo la denuncia, la donna, una volta trovato il malloppo in casa, se ne sarebbe impossessata fuggendo e lasciando il suo compagno. L’uomo ha presentato denuncia alle autorità.

E così le ricerche della ex compagna che viene trovata a Roma in men che non si dica. Quello che invece non viene ritrovato è il denaro. Ma non finisce qui.

Infatti, dopo circa due mesi, arriva la seconda denuncia, stavolta da parte della 55enne nei confronti del suo ex. La donna lo avrebbe accusato di aver “riciclato” parte del guardaroba regalandolo a un’altra donna. E per questo motivo a finire sotto processo in questo caso è stato il 63enne costretto a comparire l’altra mattina davanti al giudice del tribunale di Avezzano, accusato di appropriazione indebita di capi d’abbigliamento.