AVEZZANO: DEVONO SCONTARE 3 E 4 ANNI DI RECLUSIONE PER SPACCIO, DUE ARRESTI DELLA POLIZIA

AVEZZANO - Nelle prime ore mattutine, più equipaggi della squadra volante e della squadra anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano (L'Aquila) hanno fatto irruzione nelle abitazioni di 2 giovani avezzanesi di anni 28 e 26, dando esecuzione alle ordinanze emesse dalla locale Procura della Repubblica con le quali è stato disposto l'accompagnamento presso l'istituto di pena più vicino.

I due giovani, nel dicembre 2024, si erano resi responsabili in concorso tra loro del reato di detenzione ai fini dello spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e, per tale motivo, sono stati condannati rispettivamente alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, con un residuo di pena da scontare di anni 4 e giorni 28 il primo e di anni 3 e mesi 2 il secondo.

Entrambi sono stati condannati altresì alla pena pecuniaria della multa di Euro 21.300,00 e di Euro 20.000,00 con interdizione perpetua dai pubblici uffici per il primo e interdizione di 5 anni per il secondo. Dopo le incombenze di rito i due sono stati rinchiusi nella Casa Circondariale di Avezzano.