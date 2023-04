AVEZZANO: DIMESSO DALL’OSPEDALE MUORE IL GIORNO DOPO, SCATTA L’INCHIESTA E FUNERALI BLOCCATI

AVEZZANO – Ancora una morte sospetta in un ospedale abruzzese. Stavolta si tratta di un 76enne dimesso dall’ospedale di Avezzano e morto improvvisamente 24 ore dopo. Scatta l’inchiesta della procura, come riferisce il Centro, per far luce sul decesso di un uomo di Balsorano dopo la denuncia per omicidio colposo contro ignoti presentata dalla nipote della vittima, Franco Penso.

I familiari di Penso vogliono vederci chiaro su questa morte sopraggiunta a poche ore dalle dimissioni dall’ospedale. Quello che chiedono è accertare «se vi siano o meno responsabilità a carico della struttura sanitaria e dei medici che hanno avuto in cura il pensionato di Balsorano». La donna si è rivolta agli avvocati di fiducia Berardino Terra e Michele Perruzza. Attraverso i due legali è stata chiesta l’acquisizione delle cartelle cliniche e di procedere all’esame autoptico per stabilire la causa della morte di Penso. I funerali sono stati così bloccati.