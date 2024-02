AVEZZANO. Domani, sabato 10 febbraio alle ore 11 presso l’Hotel Velino (sala ristorante Trilussa) in via Montello n. 7 ad Avezzano, l’ex ministro e sindaco di Roma, Gianni Alemanno, presenterà il Movimento Indipendenza alla stampa. Accanto a lui ci sarà Emilio Iampieri, già consigliere regionale, cofondatore del Movimento e responsabile per l’Abruzzo. L’incontro sarà aperto al pubblico.