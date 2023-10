AVEZZANO: DOMANI SI INAUGURA LA NUOVA AREA DI SGAMBAMENTO CANI

AVEZZANO – Tutto pronto per il taglio del nastro della prima area per sgambatura cani attrezzata, allestita dal Comune di Avezzano.

L’inaugurazione è in programma per domani mattina, alle ore 10 e 30, in via Carlo Alberto dalla Chiesa.

“Uno spazio nuovo, curato e sicuro, pensato per allargare l’offerta di luoghi pubblici in città destinati anche al tempo libero dei nostri amici a 4 zampe”, si legge in una nota.

Soddisfatti del risultato il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio e il presidente del Rotary Club della città, Antonio Manna.

Il Rotary Club ha promosso anche il primo corso di formazione per responsabilizzare ancora di più i proprietari degli amici a 4 zampe.

In 53 hanno aderito all’iniziativa del corso, che è stato basato su tre giornate di formazione, curate dal medico veterinario e socio del club Giuseppe Aseleti, il quale si è avvalso anche della collaborazione di validi relatori ed esperti. Il corso ha centrato diversi obiettivi ed ha affrontato aspetti significativi, non solo normativi: sono state approfondite tematiche relative alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane ed è stato affrontato in maniera dettagliata il suo sviluppo comportamentale.

Lo spazio recintato che verrà inaugurato domani sarà dedicato esclusivamente allo sgambo libero dei cani: potranno correre e giocare liberamente senza guinzaglio, sotto la costante e vigile responsabilità, però, dei loro accompagnatori.

Domani parteciperà all’inaugurazione anche il governatore del distretto Rotary 2090, Gesualdo Angelico, alla presenza del quale verranno consegnati gli attestati ai 53 iscritti al corso. La stampa è invitata a partecipare.