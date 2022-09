AVEZZANO: DOPO INCIDENTE MINACCIA CON PISTOLA CONDUCENTE DELL’ALTRA AUTO, ARRESTATO

AVEZZANO – Dopo l’incidente ha minacciato il conducente dell’altra auto con una pistola, dandosi poi alla fuga.

Nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito di incidente stradale tra due auto avvenuto ad Avezzano, nella frazione Paterno, gli equipaggi della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione poiché una delle parti, che annovera precedenti penali, ha minacciato con una pistola l’altro conducente ed altre persone presenti, così come raccontato da quest’ultimo.

Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, si è provveduto ad individuare l’uomo già conosciuto dalla Polizia Giudiziaria del Commissariato e a rintracciarlo presso la sua abitazione dove nel frattempo si era rifugiato e nascosto.

Sul posto, precisamente nella cassetta delle lettere, è stata rinvenuta una pistola con colpo in canna ed in cattivo stato di manutenzione, debitamente sequestrata.

Per accedere in casa ed effettuare la perquisizione domiciliare, vista la presenza di due cani da difesa di grossa taglia, si è deciso di far intervenire il servizio veterinario.

Accompagnata in ufficio, dopo le formalità di rito e d’intesa con il pm di turno, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Avezzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“L’attività investigativa della Polizia di Stato congiunta all’operato della Polizia Locale nella fase di ricostruzione del sinistro stradale sono il frutto dell’ efficace sinergia instaurata da tempo tra appartenenti alle Forze dell’Ordine a tutela della sicurezza dei cittadini”, si legge in una nota della Questura.