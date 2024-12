AVEZZANO: DROGA NASCOSTA IN CASA E NEL BOSCO, GIOVANE ARRESTATO DAI CARABINIERI

AVEZZANO– Si è concluso con l’arresto di un 26enne, già noto alle forze dell’ordine, un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di droga messo in atto venerdì dal nucleo operativo dei carabinieri di Avezzano (L’Aquila).

Questa la ricostruzione dei fatti: i militari focalizzano le proprie attenzioni sulla zona alta della cittadina marsicana e, nel primo pomeriggio, notano un’utilitaria guidata da un giovane. I carabinieri lo conoscono bene: pochi mesi lo avevano arrestato per droga. Lo seguono per qualche minuto e attendono che parcheggi per procedere al controllo. Il giovane consegna ai militari due involucri contenenti eroina, ma la perquisizione viene comunque effettuata e permette di rinvenire una dose di cocaina nell’auto e 300€ in denaro contante addosso all’uomo.

La ricerca di stupefacenti si estende all’appartamento del 26enne: al suo interno un bilancino di precisione, alcuni grammi di cocaina e di sostanza per il taglio dello stupefacente, un pezzo di hashish e qualche grammo di marijuana. La quantità più ingente di cocaina, però, viene rinvenuta altrove. Il giovane conduce i militari fino a un punto specifico di un boschetto nella vicina Massa d’Albe, dove gli uomini dell’Arma rinvengono un altro bilancino di precisione e un sacchetto con 18 grammi di cocaina.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Per lui la Procura di Avezzano ha disposto la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Sequestrati gli stupefacenti, cos’ come la somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività di spaccio.