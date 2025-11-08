AVEZZANO: DUE DENUNCE PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI E RICETTAZIONE

AVEZZANO -La Polizia di Stato dell’Aquila, la notte del 7 novembre, ha denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino ed una giovane donna avezzanese per i reati di ricettazione ed occupazione abusiva di immobili.

In particolare, il personale della squadra volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano (L’Aquila), durante lo svolgimento di un ordinario servizio di controllo del territorio, unitamente ad un equipaggio dei Carabinieri, si è recato nei pressi di un edificio abbandonato sito lungo un’arteria a sud della città; immobile già oggetto di vari controlli e di uno sgombero effettuato lo scorso maggio, in quanto frequentato da soggetti dediti alla commissione di reati.

A seguito di rinnovate segnalazioni da parte dei residenti per la presenza di bivacchi e situazioni di degrado, pertanto, gli operatori hanno fatto ingresso nell’immobile constatando la presenza di due soggetti già noti alle forze dell’ordine.

All’esito di un controllo sommario nell’abitazione di fortuna, precisamente all’interno della stanza occupata abusivamente dai due, è stata rinvenuta merce provento di un furto perpetrato nella notte precedente e regolarmente denunciato.

Durante i successivi accertamenti, il proprietario della refurtiva ha riconosciuto gli oggetti sottratti e i presunti autori sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di ricettazione ed invasione di terreni ed edifici.

A carico del marocchino, irregolare sul territorio nazionale, è stato emesso dal Questore un decreto di espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.