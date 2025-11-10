AVEZZANO: DUE GIOVANI MAROCCHINI ARRESTATI PER SPACCIO

AVEZZANO – Dosi di cocaina pronte per lo spaccio, in zona stazione.

La Polizia di Stato ha arrestato due cittadini di nazionalità marocchina, rispettivamente di 21 e 22 anni, ad Avezzano.

In particolare, gli agenti della squadra volante del Commissariato, ieri pomeriggio, domenica 9 novembre, durante l’attività di controllo del territorio, nei pressi di una via limitrofa alla stazione ferroviaria, hanno notato i movimenti sospetti di due soggetti che si aggiravano a bordo di un’auto, e dopo aver deciso di controllarli, hanno riscontrato che il veicolo risultava a noleggio e che il conducente era gravato da precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti.

Oltretutto, all’alt degli agenti sia l’autista che il passeggero hanno mostrato evidenti segni di nervosismo e, quindi, gli operatori di polizia hanno deciso di sottoporli a perquisizione che ha portato a rinvenire e sequestrare alcuni involucri contenenti cocaina (dosi pronte per lo spaccio), oltre a una somma di denaro in contanti pari a 630 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I due uomini sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, condotti presso la casa circondariale di Avezzano in attesa dell’udienza di convalida.

Dai successivi approfondimenti investigativi, è emerso che il titolare dell’agenzia non aveva provveduto alla registrazione del contratto di noleggio sul portale CarGos, come previsto dalla normativa vigente, e per questo motivo quest’ultimo sarà denunciato, in stato di libertà, all’Autorità giudiziaria per l’omessa incombenza di legge.